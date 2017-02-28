البنتاجون يعزز ميزانيته بـ54 مليار دولار إضافية

المواطن – وكالات

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة ميزانية وزارة الدفاع بنحو 54 مليار دولار في أول مقترحاته للميزانية.

ويتجه ترامب إلى تقليص نفس المبلغ من ميزانيات غير دفاعية ومنها خفض كبير في الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية.

وأكد مسؤول أمريكي وهو من مكتب الإدارة والميزانية للصحفيين أن ترامب سيترك لوزارة الدفاع تحديد كيفية إنفاق المليارات الإضافية مضيفاً أن معظم الوكالات الاتحادية ستشهد تقليصاً في مخصصاتها المالية.

وأشار إلى أن أول مقترح بالميزانية في عهد ترامب لن يتطرق إلى الضرائب أو الإنفاق الذي يشترطه القانون الحالي.