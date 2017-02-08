البنك السعودي للاستثمار “أفضل برنامج ولاء” في المملكة

المواطن – الرياض

استمراراً للنجاحات التي يحصدها البنك السعودي للاستثمار، أعلنت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” العالمية المتخصصة في قطاع الشؤون المالية والمصرفية عن اختيار برامج الولاء “وااو” و”أصيل” من البنك لجائزة “أفضل برنامج ولاء بالمملكة”، متفوقاً بذلك على العديد من المنشآت المالية والمصرفية الكبرى التي تنافست للفوز بالجائزة التي تعد أحد أهم الجوائز على مستوى المنطقة.

ويضم البنك السعودي للاستثمار أكبر برامج الولاء في المملكة “وااو” و”أصيل” الحائزين على العديد من الجوائز في قطاع برامج الولاء على النطاق المحلي والعالمي، والتي صممت لتوفر للعملاء خيارات متعددة عند الحصول على المكافآت تتميز بالإبداع والابتكار على مستوى المنطقة، وينفرد كل برنامج عن الآخر بالمكافآت وطرق الاستفادة.

إذ يوفر برنامج الولاء “أصيل”وهو الأكبر من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط خصم فوري عند استخدام أي من بطاقات مدى من البنك السعودي للاستثمار، إضافة إلى البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك لدى أكثر من 400 شريك في مختلف الخدمات.

أما “وااو” الذي يُعتبر البرنامج الأول على مستوى المملكة والمنطقة فيمكن عملاء البنك من الحصول على مكافآت مجزية متنوعة من الكتالوج الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وذلك نظير جمع النقاط من خلال التعاملات المصرفية كسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية، والتمويل الشخصي، ومتوسط الرصيد وعند استخدام البطاقات الائتمانية للبنك داخل وخارج المملكة.