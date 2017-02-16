عاجل .. البنوك الأربعة جاهزة لاستقبال من صدرت الموافقة على تمويلهم ضمن برنامج سكني

المواطن – الرياض

أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية كل من ( بنك الرياض و البنك العربي و بنك البلاد و مصرف الإنماء و شركة بداية ) لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم.

وأشار إلى انه بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة البنوك الأربعة أو شركة بداية مباشرة لإتمام عملية التمويل دون الحاجة لمراجعة الصندوق أو أي من فروعه . مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى ستنظم لتقديم برامج التمويل .

وبيّن العصيمي أن من صدرت له الموافقة ويملك أرضاً يرغب البناء عليها يمكنه ذلك حالياً عن طريق بنكي الرياض والعربي حيث أكمل البنكان جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل .