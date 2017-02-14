البيت الأبيض يعلن استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

المواطن – نت

أعلن البيت الأبيض استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين بسبب علاقاته مع روسيا.

وجاءت استقالة فلين على خلفية تقارير أفادت بأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس ومسؤولين آخرين بشأن اتصالاته مع روسيا قبل أن تتولى إدارة دونالد ترامب السلطة.

وقال فلين في خطاب استقالته الذي نشره البيت الأبيض: “لسوء الحظ، وبسبب سرعة وتيرة الأحداث، قمت بإطلاع نائب الرئيس وآخرين على معلومات ناقصة بشأن مكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي”.

وأضاف: “أقدم استقالتي، وتشرفت بخدمة بلدنا والشعب الأمريكي بمثل تلك الطريقة المميزة”.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قد عين جوزيف كيث قائماً بأعمال مستشار الأمن القومي.