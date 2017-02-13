التحالف يدمر مخزناً لأسلحة الحوثيين في الحديدة

المواطن – وكالات

شن الجيش الوطني اليمني هجوماً على مواقع المتمردين في جبهة مقبنة بتعز، تمكن خلاله من استعادة سوق الكدحة والقرى المحيطة به، كما قتل 6 متمردين في معارك عنيفة اندلعت في حي الزهراء والأحياء المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي بتعز.

كما أغارت طائرات التحالف العربي على مخزن للأسلحة في منطقة موشج بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما شن سلسلة غارات عنيفة على مواقع المليشيات في شمال مديرية المخا الساحلية ومحافظة حجة ومديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة ذمار استقبلت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح عشرات الجثث لقتلى حوثيين بينهم قيادات ميدانية كبرى قتلوا في معارك تعز والمخا.