التدريب التقني تكشف حقيقة الإعلانات عن دورات العلاج بالطاقة

المواطن ـ الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أنَّ المؤسسة لم ترصد أيّة معاهد نظامية تقدم دورات العلاج بالطاقة، منذ تعميم قرار المنع.

وأكّد العتيبي، أنَّ “ما رصد هي إعلانات لأفراد وتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك”.

يذكر أنَّ المقام السامي قد وافق، في 11/3/1438هـ، على توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء القاضية بمنع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليه في المملكة، ومنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.