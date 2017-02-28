“التدريب التقني والمهني” تقدّم خدماتها التطوعية لأكثر من مليوني مستفيد

المواطن ـ الرياض:

أكّد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أنَّ عدد أفراد المجتمع المستفيدين من الأعمال التطوعية التي يقدمها المدربون والمتدربون بالكليات والمعاهد التقنية، تجاوز المليوني فرد حتى الآن، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الفهيد، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي “الكشفية والعمل التطوعي.. رؤية نظرية وتجارب تطبيقية”، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في الرياض، أنَّ “العمل التطوعي يعدّ أحد العوامل الأساسية والهامة في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده”.

وأبرز أنَّ “برامج الصيانة التطوعية من أهم البرامج التي تقدمها المؤسسة لخدمة المجتمع من خلال وحداتها التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة”، مشيراً إلى أنَّ “الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة تعمل على استثمار المناسبات الدينية والوطنية في تقديم الأعمال التطوعية، كالحج والعمرة واليوم الوطني، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الخيرية لحصر منازل الأسر ذات الاحتياج للمساعدة والدعم وتقديم الخدمة لها”.

وبيّن أنّه “قامت الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة بصيانة حوالي 11200 منزل حتى الآن. كما تشمل هذه البرامج أيضاً صيانة المساجد، ومركبات قاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حيث تمت صيانة أكثر من 12,000 مركبة من قبل مدربي ومتدربي الكليات والمعاهد التقنية”.

وأضاف الدكتور الفهيد، أنَّ البرامج التطوعية التي تقدمها المؤسسة تركزت في 9 مجالات تقنية ومهنية، من أبرزها:

الكهرباء التمديدات الصحية النجارة صيانة السيارات والدهان التبريد والتكييف اللحام التنظيم والإرشاد المشاركة في أعمال الإسعافات والدفاع المدني والمرور.

وأكّد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنَّ “المؤسسة تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين، بغية تشجيع منسوبيها والمتدربين لديها على المشاركة بالأعمال التطوعية، مواكبة للرؤية الوطنية، التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، في نهاية عام 2030م”.