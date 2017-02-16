التركي : إسقاط خلايا داعش يعكس قوة الأمن .. والعملية الأخيرة استغرقت 5 أيام

التركي : إسقاط خلايا داعش يعكس قوة الأمن .. والعملية الأخيرة استغرقت 5 أيام

2017/02/16
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي

المواطن – الرياض

أكد متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن خلايا داعش التي تم الإطاحة بها مكونة 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني، وتم ضبط مليوني ريال معها.

وأضاف أن عدد من المقبوض عليهم على صلة بخلية الياسمين، ومن بين المضبوطات أسلحة آلية وأخرى بيضاء وأكثر من مليوني ريال.

وتابع أن علاقات الخلايا مع داعش بسوريا تباينت بين مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن خلية المدينة كانت حركية ونشطة في عمليات الدعم والترويج الفكري.

ولفت أن الخلايا الأربعة كانت مهمة في منظومة العمل الإرهابي، والأسلحة البيضاء المضبوطة من التي يستخدمها داعش للقتل والتشنيع.

وأشار إلى أن الخلايا العنقودية لداعش تتميز بالتكيف المستمر وعملياتها النوعية، وأن إسقاط خلايا داعش لا يعكس ضعفا منها وإنما قوة أجهزة الأمن.

ولفت إلى ان مهمة ضبط وتفكيك خلايا داعش استغرقت 5 أيام، وأن الخلايا كانت تستطلع الأهداف وتجند الأفراد لصالح داعش.

وأكد اللواء منصور التركي أنه يتم التنسيق مع الهيئات المالية المعنية لتجفيف موارد الإرهاب.

 

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