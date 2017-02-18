التعادل السلبي يسيطر على مباراة الشباب والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تألّق حارسي مرمى الفريقين منصور جوهر وفواز القرني، حيث تصدّيا إلى الفرص التي أتيحت للاعبي الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى 6 نقاط، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع حاليًا برصيد 38 نقطة، فيما يتصدّر الهلال برصيد 47 نقطة، أمّا الشباب، فيبحث عن تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 26 نقطة.