التعاون الإسلامي تدين تفجير البياع وتستعد للمساهمة في المصالحة العراقية لمبادرة “مكة 2”

أعربت عن استنكارها لتفجير حي البياع في بغداد

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، التفجير الإرهابي، الذي وقع في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد، الخميس، وأسفر عن قتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استهجانه لهذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف تقويض الأمن والاستقرار في العراق، مجددا تضامن المنظمة مع العراق في مكافحة الإرهاب، مقدماً تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وجدّد الدكتور العثيمين موقف المنظمة الثابت الداعم لوحدة العراق، أرضاً وشعبًا، والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدًا استعداد منظمة التعاون الإسلامي مواصلة العمل مع السلطات العراقية على تحقيق المصالحة الوطنية العراقية، في إطار مبادرة (مكة 2)، تنفيذًا لقرارات القمة الإسلامية والمجلس الوزاري في هذا الصدد، وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيرًا خلال زيارة الوفد العراقي للأمانة العامة للمنظمة في جدة.