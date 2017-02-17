التعرض للشمس صباحًا يقي من نزلات البرد

المواطن – وكالات

يعتبر فيتامين “د” أحد الفيتامينات التي يمكن تعويض نقصها بالتعرّض لأشعة الشمس في فترة الصباح، ليس هذا فحسب، حيث كشفت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين “د” قد يساعد على وقاية أكثر من 3 ملايين شخص سنويًا من حالات عدوى الجهاز التنفسي كنزلات البرد.

ويزعم الباحثون في جامعة كوين ماري في لندن أن تناول ما يسمى بـ “فيتامين أشعة الشمس” قد يكون له فوائد تتجاوز العظام والعضلات صحية، ويمكن أن يحمي من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ووجدت الدراسة أن تعاطي المكملات يقلل خطر الإصابة بعدوى رئوية حادة بنسبة 12%، وأن تعاطي المكملات من قبل الأشخاص الذين لديهم أقل مستوى من فيتامين “د” يخفّض خطر إصابتهم بنسبة تبلغ 50%.