التعليم تكشف حقيقة فائض المعلمين.. والمواطنون: العجز دفعكم إلى دمج المدارس فأين فائضكم؟!

المواطن ـ الرياض:

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن وجود فائض في المعلمين، مبرزًا ضرورة ترشيد أعداد المقبولين في كليات التربية، ‏لأن هناك أعدادًا كبيرة تتخرج، وتضيف عبئاً لإيجاد وظائف لهم.‏

العصيمي يكشف حقيقة الفائض

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنّه إشارةً إلى تصريح الوزير حول ‏وجود فائض في أعداد المعلمين؛ توضح الوزارة أنها تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، والتي تؤكّد عدم وجود ‏عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف.‏

وأبرز العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنّه “تشير الدراسات كافة إلى وجود ‏فائض في بعض التخصصات، في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية”.‏

وأشار إلى أنّه “تعتبر نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة أقل من المعدلات العالمية، وهذا يتطلب مراجعة المعادلة ‏وتصحيحها، مع مرور الوقت”، مؤكّدًا أنَّ “الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين المقبلين”.‏

غضب بين المعلمين والمعلمات

جاء ذلك بعدما أثار التصريح المقتبس عن الوزير العيسى حفيظة المعلمين والمعلمات، الذين دشّنوا وسم ‏‎”العيسي لدينا فايض من المعلمين”، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، كاشفين أنَّ الفائض في التصريحات ليس في ‏الواقع، فبعضهم أجبروا على تغيير تخصصاتهم، من ابتدائي إلى ثانوي بغية سد العجز.‏

وناقش المغرّدون التناقض بين إعلان الوزارة عن دمج بعض المؤسسات التعليمية لسد العجز، وحديث وزير التعليم الاثنين عن ‏وجود فائض في المعلمين، الأمر الذي أوضح العصيمي ماهيته مساء الخميس.‏

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وانتقد المواطنون التصريحات المستفزة، لاسيما مع أعداد الخريجين الهائلة، العاطلين عن العمل، لافتين إلى أنَّ “الصحيح لدينا ‏فائض من الخريجين والخريجات بمختلف التخصصات، عاطلين عن العمل، وما زالوا كذلك حتى الآن”، كاشفين أنَّ “المعلمين ‏والمعلمات قد يكون نصاب أحدهم ما يفوق 24 حصة، وممنوع من الاعتراض، فضلاً عن الأنشطة والمناوبة ودمج مدارس”.‏

وأوضح آخرون “في مدرستنا خفضوا عدد حصص العلوم إلى 3 والدراسات الاجتماعية إلى 2 بسبب نقص معلمين”، مضيفين ‏‏”أكيد هناك فائض، مدرس دين يدرس رياضيات، وفنية يدرس علوم”.‏