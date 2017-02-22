“التفاؤل” يدفع النفط إلى الارتفاع

المواطن - وكالات

ارتفع النفط بنسبة 1%، الثلاثاء، بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بفعل تفاؤل أوبك بمزيدٍ من الالتزام، وذلك باتفاقها مع منتجين آخرين -من بينهم روسيا- على تقليص الإنتاج في مسعى لتصريف تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وأبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركندو، في مؤتمرٍ صحفي في لندن، أن بيانات يناير أظهرت أن نسبة التزام دول أوبك المشاركة في تخفيضات الإنتاج فاقت الـ 90%، وأن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام.

وختم خام برنت الجلسة عند 56.66 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 48 سنتًا، بما يعادل 0.9% بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ الثاني من فبراير عند 57.31 دولارًا.