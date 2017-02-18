التفكير الناقد في “ثقافية العُرضيات”

المواطن - عبد الله النخالي - العُرضيات

تقيّم اللجنة الثقافية بمحافظة العرضيات التابعة لأدبي جدة، الأربعاء القادم، ١٤٣٨/٥/٢٥هـ، وتحت رعاية محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، فعاليتها الرابعة للموسم الثقافي الحالي، بمحاضرةٍ تحت عنوان (التفكير الناقد)، يقدمها الدكتور يعن الله علي القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، ويديرها عضو اللجنة الأستاذ عبد الرحمن يوسف المنتشري بقاعة قصر المعالي بعد صلاة العشاء مباشرةً، وسيتم عقب الأمسية تكريم ضيف الشرف.

ويُذكر أن ثقافية العُرضيات أقامت 3 فعاليات في وقتٍ سابق، وكانت متنوعة ما بين شعرية ونثرية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من جميع المثقفين من داخل المحافظة وخارجها، كما أشاد الجميع بما تحظى به ثقافية العُرضيات من تميّزٍ في برامجها وأنشطتها برئاسة الأستاذ محسن السهيمي وجميع أعضاء اللجنة.

