التماس “بسيط” يخلي 650 طالبة في الثانوية الأولى بالجبيل

المواطن - نوف العايد - الجبيل

أخلت الثانوية الأولى بالجبيل طالباتها بنجاح إثر نشوب حريق محدود في إحدى أفياش الكهرباء بالمدرسة صباح الأربعاء. مما سبب بعضاً من الخوف والإغماء بين الطالبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ “المواطن” أن الحادثة عبارة عن تعرض إحدى أفياش الكهرباء بالثانوية الأولى بالجبيل يوم الأربعاء وذلك عند الساعة التاسعة والربع صباحاً لحريق محدود إثر ماس كهربائي، مما حدا بإدارة المدرسة لاتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال تنفيذ عملية إخلاء على الفور للمدرسة والبالغ عدد طالباتها (650) طالبة، وتعليق الدراسة وذلك تحسباً لسلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة وقد تم ذلك بنجاح تام.

وبادرت إدارة المدرسة باستدعاء الدفاع المدني، والذي حضر على الفور وباشر مهامه إلى جانب استدعاء إسعاف الهلال الأحمر والتي بدورها باشرت عمل الإسعافات الأولية اللازمة لـ خمسة طالبات تعرضن لحاله إغماء نتيجة حالات الخوف.

وأضاف أنه تم نقلهم للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وخرجوا جميعهم بعد أن تم استقرار حالتهم الصحية فضلاً عن اتصال المدرسة بأولياء أمور الطالبات، إلى جانب متابعة محافظ الجبيل ومدير مكتب التعليم الحالة.

وفي ذات السياق. باشر فريق الصيانة والتشغيل مهامها لإصلاح الخلل والتأكد من سلامة كافة نقاط الكهرباء بالمدرسة.

وأكد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منسوبيها من خلال تهيئة كافة وسائل الأمن والسلامة والبيئة المدرسية المناسبة.