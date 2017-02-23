التويجري يتهكم على الهريفي.. ويتحداه: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه المراسل التلفزيوني في برنامج “صدى الملاعب”، ماجد التويجري، انتقادات لاذعة إلى نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي، حيث أكد أن الهريفي لا يقوم بكتابة تغريداته بنفسه، معلنا أنه سيعتزل الوسط الرياضي إذا ثبت أن النجم النصراوي هو من يقوم بكتابة تغريداته عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

وكان الهريفي قد نشر تغريدة في 18 يونيو 2016، وقام بتثبيتها عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، ويقول فيها: “من ينجح في إشغال وإيهام الناس يصبح سيدهم..!! ومن يحاول كشف الحقيقة عن أعينهم يصبح ضحيتهم”.

وعلق التويجري على هذه التغريدة بقوله: “إذا كان الهريفي هو من كتب هذه التغريدة .. وهو من يغرد بنفسه سأعتزل الاعلام الرياضي.. الرجال مايعرف يجمع كلمتين على بعض.. الف سلام لمن كتبها”.

والجدير بالذكر أن التويجري والهريفي سبق لهما الدخول في معارك كلامية حادة، بسبب انتقادات الهريفي الكثيرة لإدارة النصر الحالية بقيادة الأمير فيصل بن تركي، حيث يرى الكثيرون أن الهريفي يهاجم كحيلان لأغراض شخصية، ولا يهتم بمصلحة الكيان النصراوي، فيما يؤكد “الموسيقار” كثيراً أنه لا يُجيد “التطبيل” مثل الكثيرين، وهو ما يُعرضه للهجوم والنقد من جانب الجماهير النصراوية.