الثلوج تحاصر قطارًا في اليابان وتقتل أحد الركاب

المواطن – وكالات

حاصرت الثلوج التي تسقطت بكثافة على طول ساحل بحر اليابان الليلة الماضية، قطارًا يستقله 30 راكبًا وتسببت في مقتل شخص.

وأفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن جبهة هوائية باردة اجتاحت الأرخبيل الياباني، فيما تتوقع هيئة الأرصاد اليابانية استمرار هطول الثلوج بكثافة طوال يوم غد الأحد، لاسيما في المناطق الواقعة على طول السواحل الشمالية الشرقية والغربية لليابان. كما نبهت السلطات المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر من تساقط الثلج الأسود على الطرق وتراكم الثلوج المتساقطة من الأشجار وأسلاك الكهرباء.

وأعلنت الشرطة اليابانية صباح اليوم، عن مقتل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا بعدما حوصر تحت أحد إطارات شاحنته الكبيرة وهو يحاول تخليص شاحنته من الثلج، وذلك في منطقة بمدينة توتوري.