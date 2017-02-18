الجامعة_المنتجة غدًا في الرياض

المواطن - واس

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، ينطلق غدًا معرض “الجامعة المنتجة “في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومشاركة جامعات، وكليات، ومعاهد، وجهات تمويلية وتدريبية وأخرى ذات علاقة يصل عددها لأكثر من 50 جهة.

ويواكب المعرض رؤية السعودية 2030، حيث يستهدف الاستثمار مع المبتكرين والمبتكرات، وسيشارك فيه نحو 350 فردًا بابتكاراتهم المتألقة والمتنوعة، كما يعد الأكبر من نوعه، ويهدف إلى دعم التنمية الوطنية، واستعراض وتسويق منتجات الجامعات المنتجة إلى الجهات المستفيدة، وربطها بمتطلبات السوق السعودي، وتوفير البيئة الحاضنة لأصحاب المواهب من المخترعين والمبتكرين.

وستتاح الفرصة لرجال الأعمال والمهتمين للاطّلاع على هذه الابتكارات من خلال زيارة المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، في الأوقات من 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا للرجال، على أن تتاح الفرصة للعوائل لحضور المعرض من الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساء، وسيتخلل المعرض إقامة أكثر من 30 ورشة عمل ودورات تدريبية متقدمة، كما سيكون هناك مسابقات للمبتكرين والمبتكرات.

وسيصاحب المعرض برنامجًا علميًا يقدمه عدد من المحاضرين السعوديين والأجانب، وسيكون هناك 3 ندوات كبرى الأولى سيقدمها الأمير تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حول (دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في دعم الجامعات نحو إنتاج واستثمار منتجاتها وفق الرؤية 2030)، كما سيكون هناك ندوة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول (خطط وزارة التعليم في تحول الجامعات نحو الجامعة المنتجة)، وسيقدم نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي ندوة بعنوان (دور وزارة المالية في مساندة الجامعات للتحول الى الجامعات المنتجة)، وندوة (دعم الجامعات المنتجة في تحويل أعمالها ومشروعاتها الريادية إلى منشآت صغيرة دائمة)، حيث سيقدمها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان.

وسيكون هناك محاضرات وورش عمل في مواضيع ذات علاقة مثل رعاية الموهوبين في التعليم العالي، وكذلك خطط جلب الاستثمار والتمويل للجامعات، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة حول توظيف الطباعة الرقمية 3D في البحث العلمي والابتكار تقدمها إحدى الشركات المتخصصة، ودورات أخرى في صناعة الروبوت وصناعة الأردوينيو (الإلكترونيات)، وفي مجال برمجة تطبيقات الويب والجوال، كما سيكون هناك دورات في اللغة الإنجليزية وفي النماذج الأولية للمشروعات والابتكارات، حيث أكدت جامعة الإمام أهمية البرنامج المصاحب لمعرض (الجامعة المنتجة) نحو تحقيق أهداف هذا التجمع الأكبر من نوعه من أجل مواكبة النهضة العلمية في العالم، وتعزيز استثمار المعرفة من أجل صنع جيل متميز من الطلاب السعوديين.

ويذكر أن هذا المعرض يحظى باهتمامٍ مباشر ومتابعةٍ دائمة من مدير الجامعة، الدكتور سليمان أبا الخيل، نظير القيمة العلمية الكبيرة للمعرض وسط ترقب من المهتمين بالعلم والمعرفة لمتابعة المواهب والابتكارات التي ستشارك في المعرض.