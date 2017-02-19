الجبير: إيران الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لهجوم إرهابي بالمنطقة

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تشارك الإدارة الأمريكية العمل على ضرورة القضاء على داعش وخطورة طموح إيران على المنطقة، لافتاً إلى أن إيران لم تتعرض لاعتداء من داعش أو أي منظمة إرهابية أخرى في المنطقة.

وأضاف الجبير في كلمة المملكة التي ألقاها في ختام مؤتمر ميونخ أن إيران تتوسع في دعمها للإرهاب، وهذا العام سيشهد حل الكثير من الأزمات، والمملكة مستعدة للإسهام في حل المشكلات السياسية ونتوقع دوراً كبيراً للولايات المتحدة الفترة المقبلة.

وقال الجبير إن المملكة لا تدعو إلى محاربة إيران وإنما تدعو لتغيير سلوكها، مبيناً أن إيران هي من تقوم بدور مدمر في سوريا والدستور الإيراني يدعو إلى تصدير الثورة.

وأشار الجبير إلى أن إيران تقدم الصواريخ الباليستية للحوثيين كي يقصفوا بها الأراضي السعودية، وهي تؤمن بأن الشيعة ينتمون إليها فقط، موضحاً أن إيران والمليشيات التي تدعمها تزعزع الأمن في الكثير من الدول، وهي عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعاقب إيران، وهي جزء من المشكلة وليس الحل في اليمن

وبيّن وزير الخارجية أن الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران.