الجبير: إيران تدمر سوريا واليمن.. وهي الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لهجوم إرهابي

المواطن – الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران.

وأضاف الجبير أن إيران تقدم الصواريخ الباليستية للحوثيين كي يقصفوا بها الأراضي السعودية، وهي تؤمن بأن الشيعة ينتمون إليها فقط.

وأكد الجبير أن إيران والمليشيات التي تدعمها تزعزع الأمن في الكثير من الدول.. وهي عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعاقب إيران وهي جزء من المشكلة وليس الحل في اليمن.

وتابع وزير الخارجية، في كلمة المملكة في ختام مؤتمر ميونخ للأمن، “إيران تقوم بدور مدمر في سوريا، والدستور الإيراني يدعو إلى تصدير الثورة”.

وتابع الجبير: لا ندعو إلى محاربة إيران وإنما تغيير سلوكها.. وهي الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لاعتداء أي منظمة إرهابية.