الجبير بعد لقاء العبادي: الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار للعراق بجميع أطيافه

المواطن – الرياض
قال وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير إن الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار لدولة العراق والمملكة تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف وأعراق العراق وأديانه .
وغرد الجبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في أعقاب لقائه بالرئيس العراقي حيدر العبادي قائلاً ؛ العراق بلد التاريخ والحضارات يتمنى له الجميع الأمن والاستقرار والازدهار.
و أضاف، المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع أطيافه وأعراقه وأديانه.
وتابع، أشكر دولة رئيس وزراء العراق السيد حيدر العبادي ومعالي وزير الخارجية السيد إبراهيم الجعفري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.