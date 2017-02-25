الجبير بعد لقاء العبادي: الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار للعراق بجميع أطيافه

المواطن – الرياض

قال وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير إن الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار لدولة العراق والمملكة تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف وأعراق العراق وأديانه .

وغرد الجبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في أعقاب لقائه بالرئيس العراقي حيدر العبادي قائلاً ؛ العراق‬⁩ بلد التاريخ والحضارات يتمنى له الجميع الأمن والاستقرار والازدهار.

و ⁧‫أضاف، المملكة‬⁩ تقف على مسافة واحدة من جميع أطيافه وأعراقه وأديانه.

‏وتابع، أشكر دولة رئيس وزراء ⁧‫العراق‬⁩ السيد حيدر العبادي ومعالي وزير الخارجية السيد إبراهيم الجعفري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.