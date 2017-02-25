الجبير بعد لقاء العبادي: الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار للعراق بجميع أطيافه

الجبير بعد لقاء العبادي: الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار للعراق بجميع أطيافه

2017/02/25
الساعة 5:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

قال وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير إن الجميع يتمنى الأمن والاستقرار والازدهار لدولة العراق والمملكة تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف وأعراق العراق وأديانه .
وغرد الجبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في أعقاب لقائه بالرئيس العراقي حيدر العبادي قائلاً ؛ العراق‬⁩ بلد التاريخ والحضارات يتمنى له الجميع الأمن والاستقرار والازدهار.
و ⁧‫أضاف، المملكة‬⁩ تقف على مسافة واحدة من جميع أطيافه وأعراقه وأديانه.

‏وتابع، أشكر دولة رئيس وزراء ⁧‫العراق‬⁩ السيد حيدر العبادي ومعالي وزير الخارجية السيد إبراهيم الجعفري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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