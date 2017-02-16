الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون

المواطن - واس

رأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة بون بألمانيا.

وتبحث قمة وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى التي تعرف بقمة مجموعة العشرين أهداف التنمية العالمية حتى عام 2030م والتعاون المشترك مع أفريقيا بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كلاً من وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور عواد العواد.