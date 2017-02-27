الجمارك تتصدى لتهريب 19 ألف زجاجة خمر عبر جسر الملك فهد

المواطن ـ واس

أحبط جمرك جسر الملك فهد، محاولة تهريب 18.888 زجاجة خمر، حاول مهرّبوها إدخالها عبر إحدى الشاحنات الآتية إلى المملكة.

وأبرز مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي، أنَّ رجال الجمارك بعد قيامهم بتفتيش إحدى الشاحنات القادمة، عثروا على كمية من الخمور بلغ عددها (18.888) زجاجة، مخبأة داخل كراتين مياه، بمقدمة صندوق الشاحنة لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها، مبرزا النجاحات المتميزة التي تحققها المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية) كافة، وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.