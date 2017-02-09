الجمهوري جيف سيشنز وزيراً للعدل بالولايات المتحدة

المواطن – وكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين السيناتور الجمهوري جيف سيشنز وزيراً للعدل، وحصل سيشنز على تأييد 52 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 47.

يذكر أن السيناتور سيشنز، ينحدر من ولاية ألاباما، ومعروف بمواقفه المتشددة بشأن تطبيق قوانين الهجرة وتأييده المبكر للرئيس دونالد ترامب الذي رشحه للمنصب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقال، يوم الثلاثاء 31 يناير، سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل والمسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك لرفضهما تطبيق قراره بشأن حظر السفر.

وكانت سالي ييتس قد أصدرت في وقت سابق، تعميما تطلب فيه من المدّعين العامين عدم تطبيق قرار الرئيس المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول ذات غالبية سكان مسلمة من السفر للولايات المتحدة. وشككت في تعميمها بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وتولت ييتس، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، منصب نائب وزير العدل، وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.