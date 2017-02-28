الجيش الجزائري يتمكّن من تحييد 9 إرهابيين في ولاية تيزي وزو

المواطن ـ الجزائر:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش قتلت تسعة مسلحين في منطقة أزفون في ولاية تيزي وزو على بعد 170 كيلومترًا شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني أنّه “في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من تحييد تسعة إرهابيين، صباح الثلاثاء، إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو، وتم قتلهم في منطقة ازفون الساحلية”.

وأبرزت أنَّ “الجيش ضبط رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية قناصة، وخمس بنادق صيد، فضلاً عن كمية من الذخيرة”.

يذكر أنَّ الجيش الجزائري قتل 14 مسلحاً في عملية أخرى قبل عشرة أيام، بمنطقة العجيبة بولاية البويرة التي تحاذي تيزي وزو.