الجيش اليمني يتقدم لتحرير الحديدة من الانقلابيين

المواطن – وكالات

واصل الجيش اليمني اليوم، السبت، التقدم تجاه بختل أولى مناطق الحديدة لتحرير المحافظة من المليشيات الانقلابية.

واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في وادي الملك، وواصلت قوات الجيش التقدم باتجاه منطقة بختل أولى مناطق محافظة الحديدة، وذلك بعد أن استكملت وحدات الجيش اليمني، مسنودةً برجال المقاومة، تمشيط الأحياء الشمالية لمدينة المخا.

من جهة أخرى يستعد الجيش اليمني لشن حملة على تنظيم القاعدة الإرهابي، وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش تجري استعدادات لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في جنوب البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقاً للإخبارية.

وأضاف أن “الاستعدادات تجري في معسكر اللواء 15 ميكا في أبين؛ من أجل الدفع بعدد من الكتائب التي جرى تدريبها وتأهيلها ونشرها خلال الفترة الماضية في مدن لودر والوضيع ومودية؛ بغية تأمينها من التنظيم الإرهابي، فيما سيجري توجيه قوات أخرى باتجاه عقبة ثرة في مديرية لودر؛ لتعزيز جبهات القتال والتصدي لمليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية التي تحاول التقدم تجاه المديرية والسيطرة عليها”.

وفي ميدي بمحافظة حجة اقتربت قوات الشرعية من استعادة أجزاء واسعة من مدينة ميدي وسط معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين في تلك المنطقة.