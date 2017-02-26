الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مفرق “تعز ـ الحديدة”

المواطن – وكالات

قُتل عشرات من ميليشيات الحوثيين خلال مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية، تمكنت خلالها القوات اليمنية من استعادة السيطرة على مفرق ” تعز- الحديدة “.

وقال مصدر أمني إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من استعادة السيطرة على مفرق (تعز- الحديدة) الذى يبعد عن مدينة المخا الساحلية 30 كم الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن”، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف المصدر “أن العشرات من ميليشيات الحوثيين قتلوا خلال المواجهات مع قوات الشرعية، وأن قوات الشرعية أحرزت تقدماً نوعياً في محور الساحل الغربى باليمن، حيث تقدمت من معسكر جبل النار شرق المخا بغطاء جوي كثيف من قوات التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية”.