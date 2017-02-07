الجيش اليمني يطهر معظم أحياء مدينة المخا من المليشيا الانقلابية

المواطن – وكالات

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية اليوم من تطهير معظم الأحياء السكنية بمدينة المخا في محافظة تعز اليمنية من قناصة وخلايا مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تحاول الاحتماء بالمدنيين بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت شرق وغرب المخا.

وقال مصدر عسكري بقيادة محور تعز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن قوات الجيش الوطني استكملت عملية تطهير أحياء كانت تختبئ فيها ما تبقى من عناصر المليشيا، وأن الأهالي خرجوا للترحيب بقوات الجيش والمقاومة في المناطق التي تم تحريرها اليوم وسط مدينة المخا “.

وأضاف ” أن العملية العسكرية مستمرة لمطاردة بقية فلول المليشيا بعد فتح ممرات آمنة للسكان لمغادرة المنازل والأحياء السكنية”.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من العناصر الانقلابية سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني، وأن جثث المليشيا تنتشر في الشوارع.

وأكد مصدر ميداني للوكالة أن الجيش الوطني شن فجر اليوم هجوم مباغت من الخط الدائري الرابط بين المجمع الحكومي وحارة العمودي شمال المدينة من جهة كما توزعت قوات أخرى على الخط الدائري بين الميناء والمجمع الحكومي وقامت بتمشيط حارة الحالي والسويس والجعدي.

وقال المصدر “إن الجيش الوطني تمكن من أسر 30 من عناصر المليشيا ومقتل العشرات منهم ولاذ البقية بالفرار”.