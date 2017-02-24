الحبس 6 أشهر لسويدي حرّض على تمويل “داعش” وتمكينه من “الانتقام”

المواطن ـ السويد:

حكم قاضٍ سويدي، بالسجن ستة أشهر، لأحد مواطني بلاده، حض على تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي عبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

واعتبر قاضي إقليم مالمو لينارت ستريناس، القضية غير مسبوقة في السويد، مبيناً في حيثيات الحكم أنّه “في 21 أغسطس 2013 بثت رسالة باللغة السويدية على حساب في موقع فيسبوك مرتبط باسم أحمد قعدان (34 عاما)، جاء فيها: ساعدونا لدعم أخوتنا على الجبهة بالسلاح حتى يتمكنوا من الانتقام لإخوتهم وأخواتهم”.

وأضاف لينارت ستريناس “الجريمة التي حكم الرجل بسببها قد تكون حصلت في شكل مبكر، ضمن سلسلة من الأحداث، لكن كان يمكن أن تقود إلى جريمة إرهابية”.

وأبرز أنّه “الأشخاص الذين قرؤوا الرسالة اتصلوا برجلين تمت تسميتهما للحصول على رقم حساب يمكن إرسال الأموال إليه”، مشيراً إلى أنَّه “يرد اسم أحدهما على لائحتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كممول للإرهاب”.

وأوضحت المحكمة أنَّ “الرسالة نشرت بطريقة تسمح لأي شخص يرتاد الإنترنت بقراءتها، حتى من لا يملك حسابا على فيسبوك”.

من جابه، نفى قعدان، أثناء التحقيق معه التهم الموجهة إليه، قائلاً إنه “حصل على الحساب عام 2014 من شخص لا يعرف اسمه. والحساب مفتوح باسم الشامي السويدي”.

يذكر أنَّ الاستخبارات السيودية أعلنت عن مغادرة نحو 300 شخص السويد للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.