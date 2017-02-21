الحد من تناول الملح يساعد مرضى الكلى بصورة ملموسة

المواطن - وكالات

قالت دراسة إنه يجب تشجيع مرضى الكلى على الحد من تناول الملح لمساعدتهم في تنظيم مستويات ضغط الدم المرتفع وخفض احتباس السوائل الزائدة على الأقل لفترة من الوقت.

وكشفت الأبحاث، التي أجريت على مجموعة من مرضى الكلى وضغط الدم المرتفع نجحوا في خفض معدلات استهلاكهم للملح بصورة منتظمة، عن تراجع معدلات ضغط الدم المرتفع وتحسين وظائف الكلى لديهم بصورة ملموسة.

وأوضحت الدراسة أن الملح الزائد يعمل على رفع ضغط الدم واحتباس الماء في الجسم، فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن أمراض الكلى وضغط الدم المرتفع واحتباس السوائل في الجسم يعد مزيجاً ساماً، ليلقى العديد من المرضى حتفهم متأثرين بالمرض.