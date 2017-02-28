الحربي يشكر القيادة على الترقية: ستكون حافزاً لمزيد من الجهد

المواطن – واس

رفع المستشار القانوني صالح بن محمد الحربي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة على وظيفة ( مستشار قانوني ) بوزارة الثقافة والإعلام .

كما أعرب عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على دعمه وتشجيعه المستمرين لمنسوبي وزارة الثقافة والإعلام، وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلاً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء – بمشيئة الله – في خدمة الوطن.