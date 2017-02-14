الحصيني يتوقع تساقط الثلوج وأجواء شديدة البرودة على هذه المناطق

المواطن – الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية والخبير في أحوال الطقس، استمرار تأثير “حالة فبراير” على مناطق عسير والباحة ونجران وجازان، بما فيها السواحل وشرقها بأمطار متفاوتة؛ من متوسطة إلى غزيرة جدًّا، مع تساقط البرد.

وطالب الحصيني، عبر حسابه على “تويتر” الجميع بتوخي الحذر وعدم المغامرة في الأودية، وبخاصة في عسير والباحة؛ حيث من المتوقع اندفاع السيول إلى مجاريها.

وتوقع أن ترتد الحالة وتنكسر، وتعاود الإمطار من جديد، بتفاوت من متوسطة إلى غزيرة، مع حبات برد على منطقة مكة وبخاصة شرقها وجنوبها ومنطقة المدينة النبوية الأجزاء الجنوبية الشرقية منها، وأجزاء من الشمالية، مع فرصة تساقط ثلوج معظمها خفيفة بمنطقة الرياض ومحافظاتها من الأربعاء، مع فرصة لحدوث سيول على أجزاء منها.

وأكد الحصيني أن فرصة تساقط الأمطار ستمتدّ لنواحي المنطقة الشرقية والبحرين وقطر، مع احتمال أن تكون من متوسطة إلى غزيرة جدًّا، وتوقعات بموجة برد متوسطة القوة على معظم أنحاء المملكة نهاية الأسبوع الجاري.