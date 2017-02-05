الحكومة الأمريكية ترفع دعوى استئناف لإعادة حظر السفر

المواطن – وكالات

تقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى قضائية للاستئناف ضد حكم القاضي الاتحادي، الذي أمر بالوقف المؤقت للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حظر السفر، حسب ما أفادت تقارير إخبارية أمريكية.

وتعتزم الوزارة الاستئناف في مسعى لإعادة العمل بالأمر التنفيذي المثير للجدل الذي يعلق مؤقتاً برنامج الولايات المتحدة للاجئين، ويحظر مؤقتاً دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وتعد هذه الخطوة تطوراً سريعاً للأحداث، بعد أن تم تعليق قرار ترامب مساء أول أمس الجمعة من قبل محكمة جزئية في سياتل.

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم محكمة سياتل، وجهت وزارة الأمن الداخلي عناصر مراقبة الحدود بعدم تطبيق القرار المثير للجدل، والذي قال ترامب “إن المقصود منه منع دخول الإرهابيين المحتملين”.

وقال ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، في وقت سابق أمس السبت على صفحته على موقع تويتر، “إن حكم قاضي محكمة سياتل مثير للسخرية وسيتم إبطاله”.