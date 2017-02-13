الحميداني يفتتح المبنى الجديد لأمن المنشآت بعنيزة

المواطن- أحمد الحميداني- حفر الباطن

افتتح قائد أمن المنشآت بمنطقة القصيم، العقيد ماجد بن غازي الحميداني، المبنى الجديد لمركز أمن المنشآت في محافظة عنيزة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث كان في استقباله -لدى وصوله المركز- قائد مركز أمن المنشآت بعنيزة وضباط صف.

وتجوّل الحميداني في أرجاء المركز، واطّلع على آليات العمل داخل المركز، كما شاهد ما يحتويه المركز من تجهيزات وإمكانيات، ثم عقد اجتماعًا خاصًا مع منسوبي مركز أمن المنشآت بعنيزة، حيث تم من خلاله التباحث عن شؤون العمل داخل المركز، وكيفية تجاوز أي صعوبات تواجهه العمل.

ومن جهته، عبّر العقيد ماجد الحميداني عن سعادته بوجود هذا المبنى الجديد والمجهز، مؤكدًا على أنه سيكون داعمًا أمنيًا جديدًا للمنطقة.

ورفع شكره وتقديره الخاص -باسمه، ونيابةً عن زملائه منسوبي أمن المنشآت، بالقصيم- إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وإلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم نظير ما تحظى به القطاعات الأمنية بالمنطقة من اهتمامات وتشجيع منهما.

وأكد الحميداني أن اللواء سعد الجباري، قائد قوات أمن المنشآت، دائم الاهتمام بشؤون أمن المنشآت، وهو المشجع والداعم الأكثر أهمية في قطاع أمن المنشآت بمنطقة القصيم.

وأفاد الحميداني بأن منسوبي أمن المنشآت بالقصيم هم عيون ساهرة لخير الوطن والمواطن، مؤكدًا على أن منسوبي أمن المنشآت بالقصيم هم مثال يحتذى في خدمة الوطن والمواطن.