الخارجية: جهات خارجية تحاول اختراق أمن الوزارة وطلب مبالغ مقابل تصديق الاوراق

المواطن – واس

نفت وزارة الخارجية صلتها بمكالمات هاتفية تطلب من المواطنين مبالغ مالية مقابل التصديق على أوراقهم الرسمية.

وتعليقًا على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم وزارة الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات، أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي بأن الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة، لافتًا إلى أن موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات.

كما شدد السفير نقلي على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.