الخريّف والعمري يعززان كفاءة الكوادر القيادية الوطنية بوزارة العدل

المواطن – الرياض

انضمّ إلى طاقم وزارة العدل عبدالرحمن بن ناصر الخريّف مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية, وأيمن بن حامد العمري للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك في إطار استقطاب الوزارة للكوادر القيادية والإدارية الوطنية المميزة.

وتقلّد عبدالرحمن الخريّف العديد من المناصب القيادية التي تختص بإدارة حسابات المشاريع والتوريدات , ومتابعة الخطط والميزانية بوزارة النقل , وابتدأت مسيرته المهنيّة الحافلة بالعطاء في 18/1/1409هـ, فيما تدرّج أيمن العمري, الذي تمتد خبرته الإدارية 22 عاماً منها 14 عاماً في أدوار قيادية متنوعة; في مختلف الجوانب الإدارية في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة , إلى جانب انخراطه في عدة شركات لبناء هياكلها البشرية وفق الأنظمة التي تضمن بناء بيئات عمل مبتكرة ومحفزة.

وعملت وزارة العدل بناءً على توجيهات وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وفق سياق يضمن تعزيز كوادرها البشرية في مختلف المجالات الإدارية والعدليّة والفنيّة باستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتميزة , إضافةً إلى إطلاق مبادرات تستهدف الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل ، في المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية والاتصال وغيرها، للمشاركة في مسيرة الوزارة التطويرية , وهيّأت الوزارة لهم العديد من المناصب القيادية والفرص الوظيفية التي تلائم تخصصاتهم ومهاراتهم .