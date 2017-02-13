الخطوط الحديدية تزيد سرعة القطارات وتقلص مدد الرحلات

المواطن – الرياض

‏‎ضمن جهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المستمرة لتطوير خدماتها في نقل الركاب؛ تعتزم المؤسسة تقليص مدد رحلات قطارات الركاب اليومية بين محطاتها الرئيسة الثلاث اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن إجمالي مدة الرحلة بين الرياض والدمام مروراً ببقيق والهفوف سيصبح (٢١٥) دقيقة مقارنة بحوالي (٢٥٠) دقيقة حالياً بتقليص قدرة (٣٥) دقيقة؛ وستكون مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام (٢٠٠) دقيقة مقارنة بحوالي (٢٢٠) دقيقة حالياً بتقليص قدره (٢٠) دقيقة.

ويأتي هذا التقليص في مدد جميع رحلات قطارات الركاب نتيجة زيادة سرعة القطارات بعد أن أجرت الخطوط الحديدية الاختبارات الفنية وحققت متطلبات السلامة اللازمة الأمر الذي مكّنها من الحصول على موافقة هيئة النقل العام بصفتها الجهة المنظمة لقطاع النقل.

يذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد بدأت مبادرتها الأولى في تقليص مدة الرحلة في الأول من يونيو من عام ٢٠١٦م؛ حيث بدأت بتقليص مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام إلى (٢٢٠) دقيقة بدلاً من (٢٦٠) دقيقة آنذاك.

وبذلك يصبح إجمالي مدد تقليص رحلة قطار الركاب المباشرة بين الرياض والدمام منذ بداية هذه المبادرة قبل حوالي تسعة أشهر وحتى الآن أكثر من (٦٠) دقيقة؛ الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من عملاء الخطوط الحديدية.