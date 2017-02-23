الخطوط الحديدية: تشغيل ٢٨٦ رحلة أسبوعياً بزيادة ١٤ رحلة وبمدد أقل

المواطن – الرياض

بدأت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعتباراً من اليوم الخميس ٢٣ فبراير ٢٠١٧م تشغيل (٢٨٦) رحلة قطار ركاب أسبوعياً بين محطاتها الرئيسة الثلاث بالرياض والدمام والهفوف في الاتجاهين بزيادة (١٤) رحلة أسبوعياً عن جدول رحلات قطارات الركاب السابق.

ويتضمن الجدول الجديد الذي بدأ العمل به صباح اليوم تشغيل (٩٨) رحلة أسبوعياً بين محطتي الرياض والدمام، وتشغيل (٨٤) رحلة أسبوعياً بين الرياض والهفوف، وتشغيل (١٠٤) رحلات أسبوعياً بين الدمام والهفوف، إضافة إلى خدمة محطة بقيق الوسطية من خلال (١٠٤) رحلات أسبوعياً في طريقها بين الرياض والدمام والهفوف.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن تقليص مدد جميع رحلاتها اعتباراً من اليوم نتيجة زيادة سرعة القطارات بعد أن أجرت الاختبارات الفنية وحققت متطلبات السلامة اللازمة؛ الأمر الذي مكّنها من الحصول على موافقة هيئة النقل العام للقيام بذلك.

وبذلك ستكون مدة الرحلة بين الرياض والدمام مروراً ببقيق والهفوف على سبيل المثال اعتباراً من اليوم (٢١٥) دقيقة مقارنة بحوالي (٢٥٠) دقيقة بتقليص قدره (٣٥) دقيقة؛ وستكون مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام (٢٠٠) دقيقة مقارنة بحوالي (٢٢٠) دقيقة بتقليص قدره (٢٠) دقيقة.