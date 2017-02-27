“الخطوط السعودية” ترتقي بالخدمات المقدّمة لقاصدي المدينة المنورة عبر صالة “وِلكَم لاونج”

المواطن ـ المدينة المنورة:

دشّن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووكيل إمارة المدينة المنورة الأستاذ وهيب السهلي، اليوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 27 فبراير 2017م، صالة “وِلكَمْ لاونج”، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وجاء تدشين الصالة المملوكة لشركة الخطوط السعودية للتموين، برعاية كريمة من أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وبدأ التدشين بقص الشريط إيذانًا بافتتاح الصالة الأولى من نوعها في صالات السفر الداخلي بمطارات المملكة، بحضور مسؤولي الإدارات والجهات الحكومية العاملة بالمطار، بغية خدمة ضيوف الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى.

وتجول الجميع في أنحاء الصالة الجديدة، حيث اطّلعوا على ما تحتويه من خدمات مميزة وبيئة عمل مناسبة لإنجاز الأعمال وكذلك المطبخ الذي يجهز أصنافًا متنوعة من الوجبات والضيافة الراقية، فضلاً عن مناطق الاسترخاء والأقسام الخاصة بالعائلات والأطفال.

الجاسر: نقلة نوعية في خدمة زوّار المدينة

وعبّر الجاسر عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته الكريمة تدشين هذه المناسبة، ودعمه لجهود تطوير منظومة النقل الجوي في المنطقة، لاسيما الناقل الوطني، ودعمه لخطوات تطوير الخطوط السعودية في المدينة المنورة، ضمن الخطوات التنفيذية لمبادرات برنامج التحول الذي يجري في مختلف القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية، والذي يأتي على رأس أولوياته تطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأكّد الجاسر أنَّ “الناقل الوطني وضع بعين الاعتبار مواكبة منظومة التطوير الشامل الذي تشهده المدينة المنورة بزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات”.

وأضاف “نفخر بخدمة المدينة ونفتخر بأبنائنا العاملين في الصالة الجديدة، والقائمين على تقديم الخدمات فيها وبجميع الشباب والشابات المؤهلين والمتحمسين لخدمة هذا الوطن المعطاء، وعكس صورة مشرفة عن شبابه، إذ تم تأهيلهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية للضيوف بأسلوب حضاري ومهني رفيع”.

وأبرز أنَّ “تدشين صالة (وِلكَمْ لاونج) يُعد نقلة نوعية للخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين وضيوف الخطوط السعودية، المسافرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بما توفره الصالة من خدمات مميزة وأجواء مناسبة للضيوف الذين يحتاجون إلى إنجاز أعمالهم خلال تنقلاتهم”.

وأشار إلى أنّه “تم تجهيز الصالة لتكون مكاناً مثالياً لقضاء أوقات مريحة ومتابعة وإنجاز الأعمال”، مبيّنًا أنَّ “نمو الخطوط السعودية وتوسعها يتواصل، وهذا يشكل حافزًا لبذل المزيد لإرضاء الضيوف، ليس من قبل موظفي الخطوط السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية فقط، بل من قبل جميع الإخوة والزملاء في إدارة المطار والجهات الحكومية، فالجميع يعمل يداً بيد لخدمة أهالي المدينة وزوارها”.

السهلي: الخطوط السعودية مساهم فاعل في تطوير النقل الجوي

من جانبه، عبّر وكيل إمارة المدينة المنورة الأستاذ وهيب السهلي عن سعادته بافتتاح هذه الصالة المميزة التي تضيف الكثير لخدمات النقل الجوي في المدينة التي تشهد هذه الأيام فعاليات اختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية.

ولفت السهلي إلى أنَّ “جهود الخطوط السعودية في تحسين خدماتها وخطوات التطوير التي تشهدها تدعو للفخر والاعتزاز، كونها الناقل الوطني، والداعم للكثير من الفعاليات الوطنية”.

وأردف “نحن سعداء بهذا التطور، وأود أن أشكر أخي وزميلي المهندس صالح الجاسر على هذه الجهود، وعلى ما شهدته الخطوط السعودية في المنطقة من تطوير، سواء المبنى الجديد في المدينة، الذي تفضل بتدشينه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وكذلك صالة الفرسان في صالة المغادرة الدولية، واليوم صالة (ولكم لاونج)، وغيرها من المشاريع التطويرية التي تنفذها الخطوط السعودية في المدينة، ومناطق المملكة كافة، ومساهمتها الفعالة في تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة”.

يذكر أنّه تحتوي الصالة على أجنحة مميزة للاستراحة توفر الراحة والخصوصية والرفاهية، وسيحظى ضيوف “السعودية” والمسافرين المميزين لشركات الطيران الأخرى، بضيافة ذات مستوٍ راقٍ وخدمات متنوعة تلبي الاحتياجات كافة.

وتشتمل الصالة على:

“منطقة للأعمال”:

تم تجهيزها بمقاعد أنيقة وأجهزة حواسيب آلية حديثة وخدمة الإنترنت عبر الـ”واي فاي”، بما يمكن الضيوف من إنجاز أعمالهم خلال تواجدهم في الصالة.

شاشات تلفزيونية وأخرى لمتابعة وضع الرحلات

“منطقة الطعام”:

مجهّزة بباقة واسعة من الاختيارات وقوائم الوجبات التي تم إعدادها بعناية فائقة، وبما يُرضي جميع الأذواق بنظام البوفيه المفتوح، فضلاً عن الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة على مدار الساعة.

“منطقة الأطفال”:

مجهزة لممارسة ألعاب الفيديو والرسم والتلوين بما يوفر لهم جواً من السعادة والمرح.

وتتميز الصالة باستخدام تقنيات متطورة في الإضاءة من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة.