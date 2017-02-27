الداخلية البحرينية تكشف تفاصيل العمل الإرهابي

المواطن _ وليد الفهمي_ متابعات

كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل العمل الإرهابي الذي وقع مساء أمس الأحد.

وقالت: “إن حافلة لنقل الشرطة تعرضت لتفجير إرهابي أمس على شارع الدرة باتجاه الجنوب، ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، حيث تماثل اثنان للشفاء وحالة الثلاثة الآخرين مستقرة”.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بالواقعة عند الساعة 17:53 من مساء اليوم الأحد 26 فبراير 2017 وعلى الفور انتقلت للموقع الفرق الأمنية المختصة، لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة، وذلك في إطار تكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل إلى العناصر الإرهابية المتورطة في الجريمة وتقديمهم للعدالة، كما تم إخطار النيابة العامة.