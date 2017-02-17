الداعشي العضيبي على تويتر.. 10151 تغريدة و660 فيديو

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشف بيان وزارة الداخلية الذي اعلن عنه مساء امس الخميس القبض على المعلم عبدالله حمود العضيبي البالغ من العمر 37 عاما والذي كان من ضمن الخلايا العنقودية الــ 4 بمكة والمدينة والرياض والقصيم والتي كان عناصرها قد نشطوا في اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏ في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها.

وتمكنت “المواطن” من الحصول على تفاصيل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حيث انضم العضيبي للتغريد بالموقع منذ عام 2011.

وسجل الحساب 10151 تغريدة فيما حمل الحساب 660 مقاطع فيديو وصور مختلفة فيما كانت آخر تغريدة قام بنشرها قبيل 5 ايام وتحديداً بتاريخ 12 – 2- 2017 .

الجدير ذكره ان بيان الداخلية اكد ان العضيبي قبض عليه في خلية القصيم ويحمل مؤهل جامعي.