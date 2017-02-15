الداوود: الأهلي يخشى من سيناريو النصر قبل 3 سنوات!

المواطن ـ محمد سلام

تحدّث الإعلامي صالح الداوود، في إذاعة “ufm” الرياضية، عن البيان الذي أصدرته إدارة النادي الأهلي بالأمس الذي ينتقد فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الفترة الماضية، حيث أكد أن هذا البيان الأهلاوي صُدر تخوفًا من تكرار ما حدث مع نادي النصر في موسم 2014، ومحاولات بعضهم للترويج لفكرة مساعدة الحكام للعالمي من أجل الحصول على بطولة الدوري.

وقال الداوود في تصريحات إذاعية: “الأهلي أصدر بيانه خشية أن يتكرّر معه ما حدث للنصر في موسم 2014، ومحاولة بعض الإعلاميين الإيهام بمساعدة الحكام له”.

وكانت إدارة الأهلي قد أبدت رغبتها بتكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، وهي الدوري وكأس الملك، وجاء نص البيان كالتالي:”كنا قد وضحنا موقف النادي الأهلي من التحكيم المحلي في عدة أحداث سابقة، ليس تشكيكًا في أمانة الحكم المحلي، إنما في قدراته مع كامل الاحترام لشخصياتهم، لذلك، فإن إدارة النادي تؤكّد على رغبتها بتكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في مسابقة دوري جميل للمحترفين، وعددها 8 مباريات، وما تبقى من مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يكونوا أصحاب كفاءة عالية، وستتكفل إدارة النادي بتكاليف الحكام الأجانب، سواءً في جدة أو خارجها، وذلك تحقيقًا لأبسط مستويات العدالة للمنافسات المحلية.ونتمنى من لجنة التحكيم تطوير الحكم المحلي بكل الطرق بما يتناسب مع قوة المنافسة المحلية، وبما يحقق التطوير للتحكيم المحلي وفق تأهيل شامل وانتدابات خارجية للوصول للهدف المنشود، وذلك بقيادة رئيس لجنة الحكام المكلف مرعي العواجي، المساعد السابق للإنجليزي هاورد ويب، رئيس دائرة التحكيم السابقة”.