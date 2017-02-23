الدخيل معلقا على #خلوة_العزم : السعودية والإمارات تشكلان عمود الخيمة للقرار الخليجي والعربي

المواطن – الرياض

تناول الكاتب والإعلامي تركي الدخيل العلاقات السعودية الإماراتية وازدهارها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الدخيل في مقال له بصحيفة “عكاظ” تحت عنوان “خلوة العزم” أن المملكة والإمارات يشكلان عمود الخيمة ومعول الاستقرار العربي والخليجي.. وإلى نص المقال:

بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً، تدشن خلوة العزم في أبوظبي، لاستكمال التعاون حد الاتحاد بين السعودية والإمارات. علاقة ليس لها مثيل بين أي دولتين عربيتين، صرح الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات ستبقى الداعم الأول، لكل مواقف المملكة بقيادة الملك سلمان.

مر زمن طويل، كان الكُتاب يدعون فيه إلى توسيع نفوذ مجلس التعاون على توحيد القرار السياسي، وذلك بغية صد الأطماع وترسيخ السيادة. الآن السعودية والإمارات تشكلان عمود الخيمة للقرار الخليجي والعربي، لاعتبارات سياسية، واقتصادية، واجتماعية… علاقة بين الزعماء في البلدين لا تشوبها إلا روح المحبة والصدق. يرأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، والجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، جيل شاب طموح يسعى لتحقيق التوازن في المنطقة.

خلوة العزم هي امتداد لسنتين من العزة والصلابة والقتال بوجه مشاريع الموت، من إرهاب إيران والحوثي ومن في فلكهما، وليس انتهاءً بجرائم «داعش» ومخططاته… خلوة العزم خطة لحاضرنا، ولمستقبل يستحق أن يُبنى ويُخطط له، لأبنائنا وأحفادنا.