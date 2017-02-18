الدفاع المدني بتبوك ينجح بخطة مناطق تساقط الثلوج ويباشر 3حالات لاحتجاز مركبات

وائل الخالد - تبوك

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز فرحان الشمري، نجاح إدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل، في تنفيذ خطة مواجهة تساقط الثلوج؛ حيث تمركزت فرق الدفاع المدني في ثلاثة مواقع في مدخل جبل اللوز، ومركز الزيتة، ومركز علقان، إلى جانب تسييرها في مناطق تساقط الثلوج، وذلك لتقديم خدماتها لقاطني تلك المناطق والمتنزهين.