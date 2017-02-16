الدفاع المدني يحذر من تشكيلات ضخمة لسحب رعدية بـ #الطائف

الدفاع المدني يحذر من تشكيلات ضخمة لسحب رعدية بـ #الطائف

2017/02/16
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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الطائف الطايف

المواطن – أحمد المسعود – الطائف 

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بورود تنبيه عاجل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلي تشكيلات ضخمة من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطية تحد من الرؤية الأفقية .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامه للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الأدارة تلقت تنبية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، يوم الخميس يشير إلي تشكسلات من السحب الركامية الرعدية والممطرة ، تبداً من الساعة 10.10دقائق وتستمر حتى الساعة 20.10 مساء يوم الخميس الحالي .

ونبه الشريف أن  الاداره العامه للدفاع المدني تهيب با الاخوه المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه ، جعلها الله امطار خير وبركه ، وسائلين المولي عز وجل السلامه للجميع المتحدث الرسمي للاداره العامه للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف

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