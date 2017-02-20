الدفاع المدني يطلق خدمة “سلامة” لإصدار تصاريح المنشآت إلكترونياً

المواطن – الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها بصدد إطلاق خدمة “سلامة” الإلكترونية خلال أيام بمناطق: مكة المكرمة، الرياض، والشرقية والتي من خلالها سيتمكن أصحاب المنشآت من استخراج وتجديد تصاريح السلامة دون الحاجة لزيارة مقرّات الدفاع المدني.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إنّه في ظل توجيهات واهتمام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لكافة قطاعات وزارة الداخلية ، بأن تتوجه نحو استخدام التقنية في ميكنة أعمالها من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم بأعلى جودة، فقد استكملت المديرية العامة للدفاع المدني كل الترتيبات لإطلاق خدمة ” سلامة “.

ويتم من خلالها تسهيل إجراءات إصدار رخص السلامة للمنشآت ، حيث تمتاز هذه الخدمة بسهولة ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـاً دون اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﻘــﺮات اﻟﺪﻓــﺎع اﻟﻤﺪﻧــﻲ، ﻣــﺎ ﻳﻮﻓــﺮ اﻟﻮﻗــﺖ واﻟﺠﻬﺪ, إضافة إلى إمكانية ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ و ﺗﺤﺪﻳــﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــاً، وهذا بدوره سيسهم في ﺳﺮﻋﺔ الإﻧﺠﺎز واﺧﺘﺼــﺎر اﻟﻤــﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺣﺼــﻮل اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ.

وأشار إلى أنه سيتبع هذه المرحلة تطبيق الخدمة في بقية مناطق المملكة. وقال إن خطوات تقديم الطلب الإلكترونية ستكون سهلة ، من خلال الدخول لبوابة الدفاع المدني الإلكترونية، ومن ثمّ اتباع إجراءات ميسّرة، تبدأ باختيار خدمة تراخيص أنشطة تجارية ، ومن ثمّ تعبئة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ من ضمن عدد من الشركات والمؤسسات ستكون معروضة بالموقع وإرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ليتم بعدها دراسة الطلب ، وبعد اختيار شركة أو مؤسسة السلامة من قبل المستفيد تقوم الشركة أو المؤسسة باستلام الطلب ، ومن بعدها تجهيز الموقع بمخطط السلامة ومتطلباتها الأساسية ، ليقوم بعدها الدفاع المدني وعبر فرق متخصصة بإشعار العميل بتحديد موعد لزيارة الموقع والكشف على توافر متطلبات السلامة ، و من ثمّ الوصول إلى الخطوة الأخيرة لإصدار رخص السلامة إلكترونياً أو تجديدها .

وأكّد أنه سيتم إطلاق هذه الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، وﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻟﺠﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﺳــﺠﻼت ﺗﺠﺎرﻳــﺔ ﺳــﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌــﻮل .