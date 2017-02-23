الدلم المتضرر الأكبر من الأمطار .. و”المقبرة” الأكثر تضرراً

المواطن - خالد عكاش - الخرج

بعد أن عانت الخرج، خلال الأسبوع الماضي، من موجة أمطار قوية تسببت بسيلان عدد من أودية الخرج، كانت الدلم هي المتضرر الأكبر من بين مدن المحافظة.

وزارت “المواطن” بدورها مدينة الدلم واتضح من خلال الزيارة تأثر عدد من الأراضي والمواقع بمياه السيول، الأمر الذي أدى لتكون عدد من المستنقعات المائية داخل المدينة، فيما تأثرت الطبقة الأسفلتية بشكل كبير في المدينة؛ مما تسبب ببعض الأعطال للسيارات وحدوث انهيارات سفلتية عدة.

ومقبرة الدلم كانت هي الغارق الأكبر خلال الأيام الماضية، فقد شهدت المقبرة بعد تفريغ مياه السيل منها اختفاء‏ شواهد القبور وهبوط العديد منها، حيث اضطر سكان الدلم لدفن موتاهم في مقبرة نعجان المجاورة والتي تضررت بشكل أقل من مقبرة الدلم.

ومن جانبها بدأت لجان الحصر عملها منذ يوم الأحد وتستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل حيث أفاد مصدر لـ “المواطن” أن عدد المتقدمين في الخرج وحدها تجاوز الـ 500 شخص.

الجدير بالذكر أن الدلم تعتبر مصباً للعديد من الأودية الكبيرة في الخرج، الأمر الذي تسبب بتكرار حوادث السنوات الماضية.