الدهس يعود إلى ألمانيا.. مواطن يدهس مارة متسلحاً بسكين !

المواطن - وكالات

أصيب 3 أشخاص عندما دهس شخص يقود سيارة مجموعةً من المارة في مدينة هايدلبرج الألمانية.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن رجلًا كان يستقل سيارة من طراز “أوبل” اقتحم تجمعًا لأشخاص في ساحة بيسمارك بلاتز في مدينة هايدلبرغ، مبينًا أن الحادث وقع في الساعة 16:00، بعد ظهر السبت، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، وأحدهم في حالةٍ حرجة.

وأوضحت محطة “N24” التليفزيونية قول المتحدث إن المشتبه به بعد أن قام بعملية الدهس، خرج من السيارة، وتوجّه نحو طريق بيرغراينر وهو مسلح بسكين، حيث تم التعرّف عليه من قبل دورية للشرطة بناءً على إخطار من الأهالي.

واستخدم رجال الشرطة السلاح الناري في أثناء إلقاء القبض عليه، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة، حيث نُقل إثرها إلى أحد مستشفيات هايدلبرغ.