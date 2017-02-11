الدور السعودي الدولي يدفع بأمين الأمم المتحدة لزيارتها .. هنا أبرز الموضوعات المرتقبة

المواطن - عبد الرحمن دياب

دورٌ هو الأكثر أهمية تلعبه المملكة في المنطقة العربية: أمني، واجتماعي، وإنساني، واقتصادي، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لزيارتها اليوم، السبت، للقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف بحث قضايا إقليمية ودولية مهمة.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على دور المملكة القوي الذي يقف كحائط صد ضد الإرهاب في المنطقة ومحاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومحاولات زعزعة الاستقرار، حيث من المنتظر أن يناقش الملك سلمان مع أمين الأمم المتحدة القضية اليمنية، والسورية، والإرهاب، وكيفية إحلال السلم والأمن في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية، عادل الجبير، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الأمين العام للأمم المتحدة غدًا، الأحد، في مقر الوزارة بالرياض بعد لقاء يتحدّثا خلاله عن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، ودور المملكة في حفظ الأمن، ورؤية السعودية محليًا وعالميًا.