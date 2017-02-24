الدولار يسقط عالميا بعد فشل الإصلاح الضريبي الأمريكي

المواطن - وكالات

انخفض الدولار الأميركي أمس الخميس، أمام سلة من العملات الرئيسية مع عدم إحراز تقدم بشأن الإصلاح الضريبي الأميركي في حين استمر تعرض العملة الأميركية لضغوط من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي.

وهبط الدولار نحو 0.6 بالمئة أمام الين إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 112.55 ين في حين ارتفع اليورو بنحو 0.4 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.0595 دولار.

وسجلت أحدث قراءة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات كبرى انخفاضا نسبته 0.2 بالمئة إلى 101.010.

كما انخفض الدولار نحو 1.5 بالمئة أمام البيسو المكسيكي إلى 19.6108 بيسو وهو أدنى مستوى منذ اليوم التالي لانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر.